Résultat des législatives à Hénin-Beaumont : premiers indices sur les résultats du 1er tour

18:32 - Les législatives à Hénin-Beaumont peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national devrait se situer à 70% à Hénin-Beaumont lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les européennes se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'addition est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 5,52 points dans la localité.

17:50 - Découvrez le taux de participation à 17h dans le Pas-de-Calais Petite hausse pour la participation à 17h dans le Pas-de-Calais puisque cette dernière s'établit à 59,66%. En 2022, lors du premier tour des législatives, ce taux s'établissait alors à 41,63%.

17:34 - Le RN largement au-dessus de sa moyenne nationale à Hénin-Beaumont le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est placée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Hénin-Beaumont. L'extrême droite cumulait 61.42% des votes, devant Manon Aubry à 8.12% et Valérie Hayer à 6.65%.

16:53 - Marine Le Pen en tête à Hénin-Beaumont au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Hénin-Beaumont que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 51.32% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 17.23% et 16.77%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 67.15% contre 32.85%).

16:34 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Hénin-Beaumont ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un bon score à Hénin-Beaumont. C'est en effet Marine Le Pen qui se classait en tête au premier tour avec 63.49% dans la commune, qui votait pour la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 71.87%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28.13%.

16:24 - Marine Tondelier a voté à 8 heures pétantes ce dimanche matin La secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts a voté à 8 heures pétantes au bureau numéro 12 dans l’école Jean-Jacques Rousseau ce dimanche 30 juin 2024 à Hénin-Beaumont pour le premier tour des élections législatives anticipées dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais.

16:21 - Le taux de participation à midi dans le Pas-de-Calais (62), Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont voté Dans le département du Pas-de-Calais (62), le taux de participation à midi au premier tour des élections législatives s'élevait à 27,61%. Lors du premier tour des élections législatives de 2022 le taux de participation était de 20,82 % à la même heure. Marine Le Pen, députée sortante Rassemblement national (RN) de la 11e circonscription du Pas-de-Calais a voté à Hénin-Beaumont à midi. Le président de la République a quant à lui voté ce dimanche au Touquet aux côtés de son épouse Brigitte Macron.

15:46 - Hénin-Beaumont : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives En pleine campagne électorale législative, Hénin-Beaumont est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 26 035 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 411 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,85%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 711 personnes (2,75%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 956 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,45%, annonçant une situation économique précaire. À Hénin-Beaumont, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:59 - Election à Hénin-Beaumont : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Hénin-Beaumont, l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera sans aucun doute le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,6% au premier tour et seulement 45,4% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Hénin-Beaumont cette année ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 73,21% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 74,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 13 432 personnes. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?