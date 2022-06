En direct

18:55 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Caussade ? Les inscrits de Caussade avaient accordé 21,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,16% et 1,93% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,09% du côté de la gauche, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Caussade ? Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection à Caussade avec 26,92% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 22,12%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,52% et Éric Zemmour à 7,23%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question cette donne lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Caussade ? La participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives à Caussade. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Caussade (82300). Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 164 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,61% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,87% au premier tour, soit 3 918 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Caussade en 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 54,22% au premier tour des votants de Caussade, à comparer avec une abstention de 48,32% au deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.