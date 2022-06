Résultat de la législative à Cayeux-sur-Mer : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cayeux-sur-Mer dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cayeux-sur-Mer sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cayeux-sur-Mer. En direct 17:27 - À Cayeux-sur-Mer, la candidature Rassemblement National en tête Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des spécificités locales, comme à Cayeux-sur-Mer. Avec 32,74% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cayeux-sur-Mer au soir du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin. Les représentants Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent 21,89% et 20,38% des suffrages. 13:30 - La participation à Cayeux-sur-Mer peut-elle encore descendre lors du 2e tour des législatives ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins passés. Pendant les dernières législatives, le pourcentage de participation représentait 46,47% des votants de Cayeux-sur-Mer au second tour, ce qui représentait 975 votants sur les 2137 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Cayeux-sur-Mer ? On vote déjà depuis quelques heures à Cayeux-sur-Mer et il y a encore du temps pour faire entendre sa voix lors de cette seconde étape, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont toujours candidats pour le résultat final des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cayeux-sur-Mer aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Nicolas Lottin Rassemblement National Emmanuel Maquet Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cayeux-sur-Mer

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cayeux-sur-Mer Nicolas Lottin (Ballotage) Rassemblement National 30,94% 32,74% Emmanuel Maquet (Ballotage) Les Républicains 26,57% 21,89% Albane Branlant Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,70% 20,38% Arnaud Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,68% 16,51% François Miramont Reconquête ! 2,62% 3,40% Michel Valet Divers extrême gauche 1,43% 1,04% Frédéric Devaux Ecologistes 1,28% 1,89% David Mongin Divers gauche 1,23% 1,04% Anabelle Ponsard Droite souverainiste 0,83% 0,38% Marine Massonneau Divers centre 0,71% 0,75% Marianne Finel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cayeux-sur-Mer Taux de participation 52,67% 50,72% Taux d'abstention 47,33% 49,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,46% Nombre de votants 43 501 1 085

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Cayeux-sur-Mer. Dans la 3ème circonscription de la Somme, les 2139 habitants de Cayeux-sur-Mer ont désigné la candidature Rassemblement National. L'abstention parmi les habitants inscrits dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 49%. Nicolas Lottin a effectivement accumulé 33% des voix. Emmanuel Maquet (Les Républicains) et Albane Branlant (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent respectivement 22% et 20% des suffrages. Reste encore à savoir si les habitants des 193 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Somme feront les mêmes choix que ceux de Cayeux-sur-Mer.

Législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,47% des suffrages au premier tour à Cayeux-sur-Mer, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,26% et 13,94% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Cayeux-sur-Mer gratifiée de 54,78% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 45,22% des suffrages. Les votants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Cayeux-sur-Mer (80) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.