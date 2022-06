Résultat des législatives à Cayeux-sur-Mer - Election 2022 (80410) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer

Le résultat des élections législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Somme

Le résultat de la législative 2022 à Cayeux-sur-Mer est désormais officiel. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de votes auprès des 2139 électeurs de Cayeux-sur-Mer votant dans la 3ème circonscription de la Somme. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Somme s'établit à 51%, ce qui représente 1 085 votants. Reste encore à déterminer si les électeurs des 193 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Cayeux-sur-Mer. Nicolas Lottin a réuni 33% des suffrages. Il arrive devant Emmanuel Maquet (Les Républicains) et Albane Branlant (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 22% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cayeux-sur-Mer Nicolas Lottin Rassemblement National 30,94% 32,74% Emmanuel Maquet Les Républicains 26,57% 21,89% Albane Branlant Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,70% 20,38% Arnaud Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,68% 16,51% François Miramont Reconquête ! 2,62% 3,40% Michel Valet Divers extrême gauche 1,43% 1,04% Frédéric Devaux Ecologistes 1,28% 1,89% David Mongin Divers gauche 1,23% 1,04% Anabelle Ponsard Droite souverainiste 0,83% 0,38% Marine Massonneau Divers centre 0,71% 0,75% Marianne Finel Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cayeux-sur-Mer Taux de participation 52,67% 50,72% Taux d'abstention 47,33% 49,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,46% Nombre de votants 43 501 1 085

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cayeux-sur-Mer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:30 - Quel résultat à Cayeux-sur-Mer pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,94% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Cayeux-sur-Mer le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,53% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 17,7% à Cayeux-sur-Mer pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement un écho à Cayeux-sur-Mer dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité a baissé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Cayeux-sur-Mer, Marine Le Pen remportait la première position de la dernière présidentielle avec 35,47% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 26,26%, puis, avec 13,94%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,65%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%. 14:30 - À Cayeux-sur-Mer, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives demeure l'abstention L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le taux de participation à Cayeux-sur-Mer. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 25,88% au premier tour. Les craintes liées à une résurgence de l'épidémie de covid pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Cayeux-sur-Mer du vote. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Cayeux-sur-Mer ? L'observation des résultats des derniers scrutins permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 2 098 personnes en âge de voter à Cayeux-sur-Mer, 51,95% avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 46,47% au second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Cayeux-sur-Mer ? C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Cayeux-sur-Mer, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 11 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 2137 habitants de Cayeux-sur-Mer ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Cayeux-sur-Mer : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35,47% des suffrages au premier tour à Cayeux-sur-Mer, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,26% et 13,94% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Cayeux-sur-Mer gratifiée de 54,78% des voix, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 45,22% des suffrages. Les votants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans le pays, les votants de Cayeux-sur-Mer (80) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.