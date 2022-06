Résultat de la législative à Cazouls-lès-Béziers : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cazouls-lès-Béziers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Cazouls-lès-Béziers Si vous tergiversez encore au sujet des 13 prétendants au premier tour dans l'unique circonscription de Cazouls-lès-Béziers, ne paniquez pas. Les 4 bureaux de vote seront fermés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Cazouls-lès-Béziers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cazouls-lès-Béziers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Florence Taillade Les Républicains Isabelle Noel Droite souverainiste Sylvie Ferrand Ecologistes Samantha Bernardi Ecologistes Mathilde Tastavy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Magali Crozier-Daniel Nouvelle union populaire écologique et sociale Florence Brutus Parti radical de gauche Laurent Gilhodes Divers extrême gauche Stéphane Karges Divers Henri Fabre-Luce Reconquête ! Oscar Essomba Divers droite Solène Rossard Ecologistes Emmanuelle Ménard Divers droite

Législatives 2022 à Cazouls-lès-Béziers : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Cazouls-lès-Béziers (34) seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 39% des voix au premier tour à Cazouls-lès-Béziers. L'ancienne députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18% et 16% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Cazouls-lès-Béziers avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 67% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 33% des suffrages.