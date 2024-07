Résultat des législatives 2024 à Maureilhan (34370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Une fourchette de 17% à 18,42% pour la gauche à Maureilhan Avec 28,06% des votes à l'échelle de la France au moment du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN au second tour. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,42% des voix à Maureilhan. Un score plus élevé en comparaison des 17,58% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son score de 2022 lors du second tour, soit 32,65% à l'époque.

20:58 - 22 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Maureilhan Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Maureilhan entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le Rassemblement national aux législatives à Maureilhan ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le Rassemblement national va-t-il encore gagner à Maureilhan ? Le RN se hissait également en première position à Maureilhan à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Stéphanie Galzy devant ses concurrents au premier tour, avec 44,01% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 67,35%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,65%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Maureilhan Avec 66,32% des voix, Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a pris la pôle position à Maureilhan, dimanche 30 juin au soir du 1er round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Aurélien Manenc (Front populaire) et Philippe Huppé (Majorité présidentielle) avec 18,42% et 10,42% des votants. Stéphanie Galzy était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Maureilhan : une participation inattendue ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Maureilhan, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 est monté à 70,37%, plus élevé de 16 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 858 inscrits sur les listes électorales de Maureilhan s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 54,31%), contre une participation de 53,91% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Maureilhan ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Maureilhan ? L'abstention a atteint 29,63% à Maureilhan lors du premier tour des élections législatives 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,45% dans la commune. L'abstention était de 20% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,73% au premier tour. Au deuxième tour, 55,62% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Maureilhan ?

17:29 - Maureilhan : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Maureilhan sur le résultat des législatives ? Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,69%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2109,28 euros/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 813 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,66%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Maureilhan mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,85% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.