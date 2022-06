Résultat de la législative à Châlette-sur-Loing : en direct

17:11 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Châlette-sur-Loing ?

Le président sortant avait obtenu 21,78% des voix à Châlette-sur-Loing, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. La candidate du Front national s'était hissée à 24,68% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 32,26% (contre 22%). Les indications nationales des dernières semaines modifieront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.