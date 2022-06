Les habitants de Chaponost avaient donné 15,45% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 7,49% et 1,85% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,79% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Chaponost ?

Lors du dernier scrutin, à Chaponost, Emmanuel Macron figurait à la première position au 1er round de la présidentielle avec 38,24% des voix, devant Marine Le Pen à 15,48%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,45% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,69%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.