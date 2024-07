Résultat des législatives 2024 à Francheville : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Francheville

Comment la population de Francheville peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,06% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 5 568 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,39%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,71%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,46% à Francheville, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.