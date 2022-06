Résultat de la législative à Chassieu : en direct

17:18 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Chassieu ?

À Chassieu, Emmanuel Macron achevait la course en tête de la dernière présidentielle avec 32,69% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 20,58%. On trouvait plus loin, avec 17,06%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,49%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives à Chassieu ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.