Résultat des législatives à Châtillon-sur-Indre - 2e tour élection 2022 (36700) [DEFINITIF]

19/06/22 20:27

Résultat 2e tour

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Châtillon-sur-Indre. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes auprès des 1817 électeurs de Châtillon-sur-Indre votant dans la 1ère circonscription de l'Indre. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription électorale dépendra des choix des électeurs des 81 autres communes qui la composent. Au niveau de la commune, François Jolivet a collecté 60.62% des suffrages. Éloïse Gonzalez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche quant à elle 39.38% des suffrages. Les votants seront invités à retourner dans les bureaux de vote dès 2024 : il s'agira de participer au résultat des européennes à Châtillon-sur-Indre . La participation s'établit à 48.71% des citoyens figurant sur les listes électorales de la commune pour la 1ère circonscription de l'Indre, ce qui représente 885 votants.

Résultat 1er tour

Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 2509 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 73,38% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 71,73% au premier tour, soit 1304 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 51,68% des électeurs inscrits à Châtillon-sur-Indre avaient refusé de se rendre aux urnes.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont parfois tendance à lisser des réalités locales compliquées, comme par exemple à Châtillon-sur-Indre. Pour le 1er round de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Châtillon-sur-Indre ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 35,87% des suffrages. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 21,81% et 18,64% des votes.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29.7% des voix au premier tour à Châtillon-sur-Indre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29.4% et 13.7% des suffrages. Le choix des électeurs de Châtillon-sur-Indre était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (54.2% des suffrages), abandonnant donc 45.8% des suffrages à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Châtillon-sur-Indre ( Indre ) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin 2022.