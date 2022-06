Résultat de la législative à Cheillé : 2e tour en direct

18:57 - La coalition LFI-PS-EELV a du poids à Cheillé

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Cheillé, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce 2ème tour des législatives. Son postulant a donc ce 19 juin. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 21,25%, 4,31%, 2,43% et 3,56% il y a deux mois. Ce sont donc 31,55% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Cheillé.