Résultat de la législative à Cheillé : en direct

17:19 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Cheillé ?

À Cheillé, l'un des facteurs forts de ces élections législatives 2022 sera le niveau d'abstention. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 409 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,73% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 22,0% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.