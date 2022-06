Résultat des législatives à Choisy-le-Roi - Election 2022 (94600) [PUBLIE]

Le résultat de l'élection législative 2022 à Choisy-le-Roi est à présent connu. Au sein de la 2ème circonscription du Val-de-Marne, les 20920 électeurs de Choisy-le-Roi se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation s'élève à 45% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 2ème circonscription du Val-de-Marne, ce qui représente 9 508 votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Choisy-le-Roi. Les citoyens de 2 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Clémence Guetté a recueilli 48% des votes dans l'agglomération. Jean François Mbaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Antoine Ghaye (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 22% et 10% des voix.

Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 46 366 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 45,69% au premier tour au sein de Choisy-le-Roi, à comparer avec une participation de 40,17% pour le dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Choisy-le-Roi ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Choisy-le-Roi, Jean-Luc Mélenchon figurait en pôle position de la dernière élection avec 43,23% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 22,19%, puis, avec 11,77%, Marine Le Pen et enfin, à 5,54%, Éric Zemmour.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Choisy-le-Roi. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,38% et 1,45% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 49,06% à Choisy-le-Roi pour ce premier tour.

Comme partout dans le pays, les votants de Choisy-le-Roi ( Val-de-Marne ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 43,2% des suffrages au premier tour à Choisy-le-Roi. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,2% et 11,8% des voix. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 73,2% des suffrages face à Marine Le Pen (26,8%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un candidat de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?