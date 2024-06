Résultat des législatives à Orly : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Orly, que vont décider les électeurs de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait glané 8,11% à Orly le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 55% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Orly, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 47,38% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Orly Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 2 points à Orly. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 15 points en comparaison de la précédente élection des députés. De quoi prévoir 21% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Orly fait exception lors des européennes du 9 juin Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Orly lors des européennes 2024 à Orly, avec 41,67% des suffrages. La liste se plaçait alors devant celle de Jordan Bardella avec 21,04% dans la localité. Valérie Hayer terminait troisième, avec 8,53%.

14:32 - Orly avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 La présidentielle est probablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Avec 14,97%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Orly au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 47,49% et 20,37% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron finissant à 68,15% contre 31,85% pour Le Pen.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Orly ? Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Orly, grappillant 13,88% des suffrages sur place, contre 47,38% pour Clémence Guetté (Nupes). A l'issue du second tour, c'est encore Clémence Guetté qui va remporter le plus de votes, avec 67,61% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Orly Dans la ville d'Orly, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. Avec 43% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,1%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (64,42%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 384 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 27,70% et d'une population étrangère de 21,30% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 7,39% à Orly, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Participation à Orly : que retenir des précédentes élections ? L'observation des précédents scrutins électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 12 092 inscrits sur les listes électorales à Orly, 44,65% étaient allés voter, contre une participation de 40,73% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 36,94% au premier tour et seulement 37,79% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 11 793 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 70,58% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 62,15% au second tour, c'est-à-dire 7 333 personnes.