Résultat des législatives à Ciry-le-Noble : l'élection 2024 en direct

12:08 - Coup d'envoi des législatives à Ciry-le-Noble : la participation en question

L'observation des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Début juin, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,06% des électeurs de Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire). Le taux d'abstention était de 48,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,45% au premier tour et seulement 59,18% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Ciry-le-Noble cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,79% au sein de la ville. L'abstention était de 23,04% au second tour.