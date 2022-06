Résultat des législatives à Ciry-le-Noble - Election 2022 (71420) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Ciry-le-Noble

Le résultat des élections législatives 2022 à Ciry-le-Noble est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Saône-et-Loire

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ciry-le-Noble Josiane Corneloup (Ballotage) Les Républicains 36,81% 21,97% Céline Vinauger (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,01% 21,70% Olivier Damien Rassemblement National 18,84% 32,96% Laurence Gauthier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,24% 16,41% Laurence Albert Reconquête ! 3,60% 2,50% Pascal Dussauge Divers extrême gauche 1,79% 2,50% Chantal Varéla Droite souverainiste 1,41% 1,11% Maud Sicard Divers 1,29% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Ciry-le-Noble Taux de participation 50,47% 46,55% Taux d'abstention 49,53% 53,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 2,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 1,87% Nombre de votants 38 973 748

Le résultat du premier round de l'élection législative à Ciry-le-Noble a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des électeurs de Ciry-le-Noble inscrits dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Le taux d'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 53%. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 144 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Olivier Damien a effectivement engrangé 33% des voix. Il est suivi par Josiane Corneloup (Les Républicains) et Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent 22% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Ciry-le-Noble : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 38,5% des votes au premier tour à Ciry-le-Noble, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,9% et 17,2% des votes. Le choix des administrés de Ciry-le-Noble était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (59,2% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 40,8% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Ciry-le-Noble (71420) seront invités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?