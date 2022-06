En direct

18:48 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Clamart ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Clamart. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,41% et 1,42% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 33,88% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Clamart ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des derniers jours se répercuteront probablement sur les législatives à Clamart au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or à Clamart, Emmanuel Macron terminait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 34,82% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,05%. Arrivaient ensuite, avec 10,24%, Marine Le Pen et enfin, à 8,54%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Clamart À Clamart, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur fort de ce scrutin législatif 2022. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,4% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,62% au premier tour, soit 28 690 personnes. La peur d'une reprise de l'épidémie de covid-19 pourrait entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Clamart.

11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives 2022, un élément clé à Clamart ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'analyse des scrutins précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2017, durant les législatives, parmi les 35 342 personnes en âge de voter à Clamart, 52,56% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 45,14% pour le second tour.