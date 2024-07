Résultat des législatives 2024 à Châtillon : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des dernières années, les 37 068 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 26,13% des électeurs de Châtillon n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, 41,09% des personnes habilitées à voter à Châtillon avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 42,84% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Châtillon ? Les résidents de Châtillon ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 73,87%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,16% dans la commune. La participation était de 76,33% au second tour, soit 16 995 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,11% au premier tour. Au second tour, 55,42% des votants se sont déplacés.

17:29 - Les défis socio-économiques de Châtillon et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Châtillon est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 43,98% de cadres supérieurs pour 36 777 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 2 962 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (63,22%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 3 698 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 34,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1915,06 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Châtillon incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.