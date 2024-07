Résultat des législatives 2024 à Fontenay-aux-Roses : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue à n'en pas douter l'un des critères décisifs des élections législatives. 28,92% des électeurs de Fontenay-aux-Roses se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,02% au premier tour. Au second tour, 47,19% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Fontenay-aux-Roses ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,13% dans la commune. L'abstention était de 27,35% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Fontenay-aux-Roses ?

17:29 - Analyse socio-économique de Fontenay-aux-Roses : perspectives électorales

Dans la ville de Fontenay-aux-Roses, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,88% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres, atteignant 34,96%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,74% et d'une population étrangère de 11,31% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,97% à Fontenay-aux-Roses, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.