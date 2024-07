Résultat des législatives 2024 à Meudon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Meudon et leurs implications électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Meudon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 39,67% de cadres supérieurs pour 46 342 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 4 258 entreprises, Meudon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (68,26%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 5 459 résidents étrangers, soit 11,91% de la population, favorise son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,77% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 236,99 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Meudon, les problématiques locales se joignent aux défis français.