Résultat des législatives 2024 au Plessis-Robinson : les premiers chiffres du 2e tour

Jean-Didier Berger (Les Républicains) a rassemblé 42,69% des votes au Plessis-Robinson dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour des législatives. Lounes Adjroud (Nouveau Front populaire) et Christophe Versini (Rassemblement National) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,92% et 23,04% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jean-Didier Berger glanant cette fois 39,43%, devant Lounes Adjroud avec 38,32% et Christophe Versini avec 17,24%.

À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes élections ? Comme précisé dans le précédent message, la participation au 1er tour des élections législatives au Plessis-Robinson était de 72,75%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 19 948 électeurs du Plessis-Robinson avaient en effet participé au vote (soit 58,03%). La participation était de 55,73% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

17:29 - Démographie et politique au Plessis-Robinson, un lien étroit

Les facteurs démographiques et socio-économiques du Plessis-Robinson mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 8447 hab/km² et un taux de chômage de 7,63%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres, atteignant 38,77%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,55% et d'une population étrangère de 6,15% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,16%), témoigne d'une population instruite au Plessis-Robinson, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.