Résultat de la législative à Corquilleroy : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut néanmoins tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Corquilleroy. La candidature Rassemblement National a rassemblé 33,61% des votes lors du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 22,13% et 17,51% des voix.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à Corquilleroy ( Loiret ) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel prétendant soutiendront-ils ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,4% des suffrages au premier tour à Corquilleroy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien député européen avaient obtenu 23,9% et 17,9% des votes. Le choix des électeurs de Corquilleroy était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (51,5% des suffrages), abandonnant donc 48,5% des votes à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?