Résultat de la législative à Cosne-Cours-sur-Loire : en direct

L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Cosne-Cours-sur-Loire au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à Cosne-Cours-sur-Loire, Marine Le Pen terminait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 28,83% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 27,49%. Suivaient, avec 16,5%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,23%, Éric Zemmour.

À Cosne-Cours-sur-Loire, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs clés des législatives. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 233 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 28,28% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,18% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui alourdit le budget des ménages est en mesure d'impacter la participation à Cosne-Cours-sur-Loire (58200).

11:30 - À Cosne-Cours-sur-Loire, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément décisif

Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 56,24% des personnes habilitées à participer à une élection à Cosne-Cours-sur-Loire avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 50,66% pour le second round.