Résultat des législatives 2024 à Boulleret (18240) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - À Boulleret, quel candidat vont élire les supporters de gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire au premier tour. L'ensemble a glané plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,14% des voix à Boulleret. Une somme à comparer néanmoins avec les 18,43% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 18 points à Boulleret L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN finisse vainqueur à Boulleret ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Boulleret pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection localement, comme au niveau national. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Boulleret, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 28,81% des votants ayant voté pour son binôme, contre 35,34% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 58,50%. François Cormier Bouligeon s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 46,42% pour le RN à Boulleret aux élections législatives A en croire les dernières projections publiées dans les derniers jours de campagne, l'alliance RN-LR serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes préserveraient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les spécificités locales. Avec 46,42% des suffrages, Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) a pris la pôle position à Boulleret, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round des législatives. François Cormier-Bouligeon (Ensemble !) et Hugo Lefelle (Nouveau Front populaire) suivaient en recueillant 32,72% et 19,14% des électeurs. C'est aussi Ugo Iannuzzi qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 39,94%, devant François Cormier-Bouligeon avec 33,01% et Hugo Lefelle avec 25,22%.

19:21 - L'abstention observée avec attention à Boulleret Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Comme stipulé dans le post précédent, le taux d'abstention au premier round des législatives à Boulleret a été de 28,91%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 1 181 personnes en âge de voter à Boulleret, 43,86% étaient effectivement restées chez elles, contre une abstention de 44,06% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Boulleret reste l'abstention Le niveau de participation constitue l'un des critères essentiels des élections législatives. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 28,91%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,05% au premier tour. Au second tour, 52,31% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 19,76% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,04% au second tour. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles de ramener les électeurs de Boulleret dans les isoloirs.

17:29 - Boulleret : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Boulleret, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 377 habitants répartis dans 831 logements, ce bourg présente une densité de 42 habitants/km². Ses 63 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (28,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 48,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 30,95% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 928,71 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Boulleret incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.