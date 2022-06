Résultat de la législative à Cosne-d'Allier : 2e tour en direct

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra cependant tenir compte des spécificités locales, comme à Cosne-d'Allier. Avec 22,83% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Cosne-d'Allier le 12 juin dernier lors du 1er tour de l'élection législative. La candidature Rassemblement National obtient 17,47% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 17,35% des suffrages.

13:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Cosne-d'Allier

L'étude des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Au moment des législatives de 2017, sur les 1578 personnes en âge de voter à Cosne-d'Allier, 56,21% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 50,76% au second tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui est trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second tour et 55,4% au deuxième tour du scrutin de 2012.