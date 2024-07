Résultat des législatives 2024 à Saint-Victor (03410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Saint-Victor ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a récoltés l'ensemble à l'échelle nationale, contre 25,6% pour la Nupes en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Victor, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,4% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 18 points à Saint-Victor A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très commenté. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Saint-Victor entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il est donc permis de penser, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Saint-Victor ? Le résultat du RN sera en conséquence très commenté pour le second tour de cette élection, localement. Le RN va-t-il encore s'imposer à Saint-Victor, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà offert un joli résultat pour le RN à l'époque à Saint-Victor. Dans la commune, c'est Jorys Bovet qui démarrait en pôle position au premier tour avec 19,89%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 61,90%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,10%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Saint-Victor Avec 37,7% des votes, Jorys Bovet (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Victor, dimanche 30 juin pour le 1er round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Romain Lefebvre (Les Républicains) et Louise Heritier (Nouveau Front populaire) avec respectivement 22,62% et 17,4% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Jorys Bovet accumulant cette fois 34,33%, devant Louise Heritier avec 24,06% et Romain Lefebvre avec 19,67%.

19:21 - Scrutins à Saint-Victor : quelles conclusions tirer de la participation ? Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Dimanche dernier, 74,69% des électeurs de Saint-Victor se sont déplacés au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 710 personnes en âge de voter à Saint-Victor, 59,53% avaient en effet pris part au vote, contre une participation de 58,98% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Victor, la participation était de 74,69% lors du 1er tour des élections législatives L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Saint-Victor a atteint 25,31%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,12% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 18,3% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,98% au premier tour. Au deuxième tour, 50,53% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Victor ? La question des retraites et l'insécurité sont par exemple capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Victor (03410).

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Victor : perspectives électorales Quel portrait faire de Saint-Victor, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 016 logements pour 2 093 habitants, la densité de la commune est de 91 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 179 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,61%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 45,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,95%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2229,89 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Victor, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.