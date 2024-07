Résultat des législatives 2024 à Montluçon : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 34 378 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Montluçon était de 64,04%, surpassant de 12 points celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 20 984 électeurs de Montluçon s'étaient rendus aux urnes (soit 52,55%), à comparer avec une participation de 48,34% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

À Montluçon, l'une des clés de ces législatives est indéniablement l'ampleur de la participation. Montluçon a enregistré une participation de 64,04%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,41% au premier tour et 42,89% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Montluçon ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 68,82% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,09% au premier tour, c'est-à-dire 15 248 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient potentiellement renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Montluçon (03100).

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montluçon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33 342 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 250 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (43,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 2 245 résidents étrangers, Montluçon est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2007,4 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,32%, annonçant une situation économique mitigée. En somme, Montluçon incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.