Résultat des législatives 2024 à Domérat : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Analyse démographique et économique des législatives à Domérat

Quelle influence la population de Domérat exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 25% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,82%. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,29%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 307 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,41%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Domérat mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,27% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.