Résultat de la législative à Coubron : en direct

12/06/22 19:25

Bienvenue dans ce live où nous vous proposons de vivre ce jour d'élections législatives 2022 à Coubron, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Il y a 12 candidats dans l'unique circonscription de la cité (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 4 907 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 3 370 inscrits sur les listes électorales à Coubron, 54,99% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 50,36% au round deux.

La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Coubron au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Lors de la présidentielle, à Coubron, Emmanuel Macron finissait en pôle position au 1er tour de l'élection avec 24,95% des voix, devant Marine Le Pen à 24,74%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 22,44% et Éric Zemmour avec 9,21%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Dans les 3 bureaux de vote de Coubron, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 22,44% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,9% et 0,95% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 27,29% à Coubron pour ces légilsatives.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 25,0% des suffrages au premier tour à Coubron, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,7% et 22,4% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Coubron avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 56,6% des voix, laissant par conséquent 43,5% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il compter sur cette localité pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Coubron ( Seine-Saint-Denis ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.