Résultat de la législative à Coulanges-lès-Nevers : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Coulanges-lès-Nevers dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Coulanges-lès-Nevers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Coulanges-lès-Nevers. En direct 17:24 - À Coulanges-lès-Nevers, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 35,76% des votes pour le 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 26,03% des voix. La candidature Rassemblement National recueille 23,51% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Coulanges-lès-Nevers L'étude des précédents scrutins est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections législatives de 2017, sur les 3082 personnes en âge de voter à Coulanges-lès-Nevers, 52,82% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,09% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - On vote ce dimanche à Coulanges-lès-Nevers pour la 2ème étape des législatives 2022 Les données de ce 2ème épisode des élections législatives à Coulanges-lès-Nevers sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la part d'inscrits mobilisés.

Résultats des législatives 2022 à Coulanges-lès-Nevers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Coulanges-lès-Nevers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste Pauline Vigneron Rassemblement National Perrine Goulet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Coulanges-lès-Nevers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Coulanges-lès-Nevers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Nièvre

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Coulanges-lès-Nevers Perrine Goulet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,71% 35,76% Pauline Vigneron (Ballotage) Rassemblement National 26,68% 23,51% Leo Coutellec Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,69% 26,03% François Le Metayer Les Républicains 5,13% 4,17% Bryton Verdez Reconquête ! 3,10% 2,65% Charles-Henri Gallois Droite souverainiste 2,33% 2,78% Geneviève Lemoine Divers extrême gauche 2,12% 2,32% Orny Impenge Divers gauche 1,74% 2,52% Michel Peters Divers 0,50% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Coulanges-lès-Nevers Taux de participation 47,73% 53,79% Taux d'abstention 52,27% 46,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,49% 1,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 1,28% Nombre de votants 35 631 1 561

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Coulanges-lès-Nevers. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2902 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Nièvre habitant à Coulanges-lès-Nevers. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Coulanges-lès-Nevers. Les citoyens de 66 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Perrine Goulet a effectivement recueilli 36% des suffrages. Elle arrive devant Leo Coutellec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pauline Vigneron (Rassemblement National) qui captent respectivement 26% et 24% des votes. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Nièvre s'élève à 54% (soit 1 341 non-votants).

Législatives 2022 à Coulanges-lès-Nevers : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31% des votes au premier tour à Coulanges-lès-Nevers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24% et 17% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Coulanges-lès-Nevers avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 59% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41% des voix. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Coulanges-lès-Nevers seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.