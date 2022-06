Résultat de la législative à Courcelles-Chaussy : 2e tour en direct

17:32 - Vers une victoire pour les candidats Divers centre à Courcelles-Chaussy ?

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Avec 22,81% des votes, les candidats Divers centre se sont imposés à Courcelles-Chaussy lors du 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. Ils ont devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent dans l'ordre 20,95% et 20,95% des suffrages.