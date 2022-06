En direct

19:37 - Du côté de la Nupes, les 17,77% de Jean-Luc Mélenchon à Courcelles-Chaussy regardés de près Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Courcelles-Chaussy comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,77% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,38% et 1,23% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 23,38% à Courcelles-Chaussy pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Courcelles-Chaussy ? Le président avait obtenu 29,46% des voix à Courcelles-Chaussy, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait enregistré 28,4% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,77% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives à Courcelles-Chaussy ? À Courcelles-Chaussy, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 23,22% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages pourrait détourner l'attention des citoyens de Courcelles-Chaussy (57530) de leur devoir civique.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Courcelles-Chaussy en 2017 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, sur les 2 317 inscrits sur les listes électorales à Courcelles-Chaussy, 62,58% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 56,62% pour le second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.