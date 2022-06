Résultat de la législative à Cournonterral : en direct

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cournonterral sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les paramètres clés des législatives 2022 à Cournonterral 12 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Cournonterral ce dimanche, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre d'impétrants supérieur à celui des autres circonscriptions. Les 5362 votants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 4 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Cournonterral

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cournonterral comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Nathalie Lefeuvre-Roumanos Les Républicains Jean-Baptiste Roger Ecologistes Marie-France Britto Divers droite Colette Viallard Droite souverainiste Cédric Delapierre Rassemblement National Elsa Cesari Ecologistes Sylvain Carriere Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-François Audrin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Franck Sylvestre Reconquête ! Olivier Andrieu Divers gauche Stanislas Thiry Divers centre Thomas Garnier Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Cournonterral : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Cournonterral (34) seront invités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des voix au premier tour à Cournonterral, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président du parti "La France Insoumise" et le chef de l'Etat de nouveau en fonction avaient obtenu 21% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Cournonterral avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 57% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 43% des suffrages.