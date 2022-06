Résultat de la législative à Courtenay : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Courtenay dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Courtenay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:10 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Courtenay Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives 2022 à Courtenay, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Il y a 10 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Courtenay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Courtenay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Olivier Rohaut Divers Dominique Clergue Divers extrême gauche Philippe Moreau Divers droite Sylvie Lechevalier Droite souverainiste Bruno Nottin Nouvelle union populaire écologique et sociale Thomas Ménagé Rassemblement National Jean-Michel Blanquer Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ariel Lévy Les Républicains Alexandre Cuignache Reconquête ! Romain d'Isoard de Chenerilles Ecologistes

Législatives 2022 à Courtenay : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Courtenay (45320) seront invités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 40,7% des voix au premier tour à Courtenay. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,5% et 11,6% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Courtenay gratifiée de 59,9% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 40,2% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.