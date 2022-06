Résultat de la législative à Crach : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Avec 34,83% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Crach au soir du premier tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,91% des suffrages. La candidature Rassemblement National obtient 14,35% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Crach a été publié par le ministère de l'Intérieur. Dans la 2ème circonscription du Morbihan, les 3096 citoyens de Crach ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à savoir si les citoyens des 38 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Crach. Le niveau de la participation représente 54% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription du Morbihan (1 672 votants). Au niveau de la commune, Jimmy Pahun a obtenu 35% des voix. Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joseph Martin (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 19% et 14% des voix.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Crach (56) seront invités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 37,0% des suffrages au premier tour à Crach. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,1% et 14,0% des voix. Le choix des votants de Crach était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,0% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 34,0% des voix.