En direct

19:31 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Crach ? Les inscrits de Crach avaient livré 14,03% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier round de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,32% et 1,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,47% à gauche (et donc 20,5% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Crach ? Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Crach avec 37,03% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,11%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,03% et Éric Zemmour à 6,26%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement infléchir ce décor à Crach dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Crach L'une des clés du scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de la participation à Crach. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 80,84% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 81,29% au premier tour, soit 2 489 personnes. La crainte d'une résurgence de l'épidémie de covid est de nature à détourner les électeurs de Crach des urnes.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Crach lors du premier tour des législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 2 844 personnes habilitées à voter à Crach s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 60,16%), à comparer avec une participation de 54,71% pour le second round.