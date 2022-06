Résultat de la législative à Croix : en direct

Pour ces législatives à Croix, les 13 bureaux de vote (de Hotel de Ville Croix à Ecole Voltaire Croix) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 14 122 personnes en capacité de voter à Croix avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 49,19%). Le taux de participation était de 40,82% au deuxième tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

À Croix, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement l'ampleur de la participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 26,44% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 25,8% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des ménages est par exemple susceptible de faire le jeu de l'abstention à Croix.

La majorité a baissé tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces indications des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Croix. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 32,51% des voix à Croix, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du FN avait atteint 16,98% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,74% (contre 22%).

Quel candidat ou candidate mettront en pole position des résultats des élections législatives en 2022 les habitants de Croix à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33% des votes au premier tour à Croix. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Croix était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (69% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 31% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il compter sur cette agglomération pour acquérir la majorité à l'Assemblée nationale ?