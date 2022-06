Résultat de la législative à Cucq : en direct

12/06/22 11:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cucq sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:22 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Cucq ? Au cas où vous hésitez encore sur les 10 impétrants au 1er tour dans la seule circonscription de Cucq, gardez vos nerfs. Les 5 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Cucq

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cucq comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Dominique Hericourt Divers extrême gauche Jean-Michel Andreau Droite souverainiste Karen Delattre Divers extrême gauche David Sergent Reconquête ! Françoise Vanpeene Rassemblement National Philippe Fait Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mervyn Hoff Divers extrême droite Mary Bonvoisin Les Républicains Evelyne Ameye Ecologistes Blandine Drain Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Cucq : les enjeux

Les électeurs de Cucq reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 42,3% des suffrages au premier tour à Cucq, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24,1% et 8,8% des voix. Le choix des habitants de Cucq était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61,7% des voix), abandonnant donc 38,3% des suffrages à Marine Le Pen.