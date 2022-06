Résultat de la législative à Cusset : 2e tour en direct

La proportion des électeurs du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 dans toute la France. Le candidat de gauche avait cumulé 22,11% des suffrages à Cusset dimanche dernier. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Cusset, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,74%, 3,91%, 1,71% et 3,44% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 26,8% à Cusset pour ces élections légilsatives.

15:30 - À Cusset, la candidature Les Républicains en première place

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Cusset. Lors du 1er tour, dimanche 12 juin, les habitants de Cusset ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 24,12% des voix. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent dans l'ordre 23,43% et 22,11% des suffrages.