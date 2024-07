Résultat des législatives 2024 à Bellerive-sur-Allier : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Bellerive-sur-Allier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Bellerive-sur-Allier, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,85% et une densité de population de 448 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 3 226 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,58%) et le nombre de résidences HLM (14,84% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Bellerive-sur-Allier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,0% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.