Résultat de la législative à Cusset : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cusset sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Cusset ? La majorité a chuté tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Cusset. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 29,82% des voix à Cusset, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 24,67% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,74% (contre 21,95%). 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Cusset reste l'abstention À Cusset, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,1% des votants de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 23,37% au premier tour. Le conflit ukrainien et ses retombées en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Cusset. 11:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors des élections législatives 2022 à Cusset ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 56,95% au premier tour au sein de Cusset. Le taux d'abstention était de 50,33% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Cusset Bienvenue dans ce live où nous vous proposons de vivre ce premier tour des législatives à Cusset, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 10 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cusset comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Jean-Francois Rameau Divers extrême gauche Paul Duché Ecologistes Nicolas Ray Les Républicains Yves-Marie Pendeliau Divers Isabelle Réchard Parti radical de gauche Bénédicte Peyrol Ensemble ! (Majorité présidentielle) Elsa Denferd Nouvelle union populaire écologique et sociale Quentin Julien Rassemblement National Sophie Lacour Reconquête ! Lydie Corbin Droite souverainiste

Législatives 2022 à Cusset : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Cusset (03300) seront invités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29,82% des voix au premier tour à Cusset, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière élection et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24,67% et 17,74% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Cusset gratifié de 58,12% des voix, cédant donc 41,88% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?