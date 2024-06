Résultat des législatives à Dabo : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les législatives démarrent à Dabo : quel sera le taux de participation ?

À Dabo, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,97% dans la localité, contre une abstention de 27,33% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,08% au premier tour et seulement 60,47% au deuxième tour. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?