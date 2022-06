Résultat des législatives à Dabo - Election 2022 (57850) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Résultat des législatives 2022 à Dabo

Le résultat des élections législatives 2022 à Dabo est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Dabo Fabien Di Filippo (Ballotage) Les Républicains 45,98% 45,31% Michel Rambour (Ballotage) Rassemblement National 21,22% 26,26% Emilie Crenner Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,44% 10,40% Hélène Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale 13,27% 11,53% Chloé Konarski Reconquête ! 3,13% 2,99% Eric Vilain Droite souverainiste 1,54% 2,57% Marc Baud-Berthier Divers extrême gauche 0,96% 0,82% Antonin Van Der Straeten Droite souverainiste 0,46% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Dabo Taux de participation 46,52% 44,92% Taux d'abstention 53,48% 55,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,00% Nombre de votants 37 678 985

Le résultat du premier round de l' élection législative à Dabo est tombé. À Dabo, les 2193 citoyens votant dans la 4ème circonscription de la Moselle ont jeté leur dévolu sur le représentant Les Républicains. Le taux de participation atteint 45% des citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Moselle (soit 985 votants). Reste à déterminer si les habitants des 260 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Dabo. Fabien Di Filippo a rassemblé 45% des voix dans la ville. Michel Rambour (Rassemblement National) décroche 26% des votes. Enfin, Hélène Girardot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 12% des suffrages.

Législatives 2022 à Dabo : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Dabo (57) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 43,21% des suffrages au premier tour à Dabo, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien 3e homme de l'élection de 2022 avaient obtenu 20,62% et 10,15% des suffrages. Le choix des habitants de Dabo était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (63,92% des votes), laissant donc à Emmanuel Macron 36,08% des votes.