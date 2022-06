Résultat de la législative à Décines-Charpieu : en direct

12/06/22 17:07

Bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre ce 1er tour des élection législatives 2022 à Décines-Charpieu, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. On trouve 10 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 20 bureaux de vote de la commune.

L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, 17 529 personnes en capacité de voter à Décines-Charpieu avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 41,36%), contre une participation de 34,07% pour le tour deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Ces indicateurs des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Décines-Charpieu au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Au précédent scrutin, à Décines-Charpieu, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 29,11% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,56%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 22,35% et Éric Zemmour à 8,89%.

Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de Décines-Charpieu fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 29% des voix au premier tour à Décines-Charpieu, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et la finaliste perdante de la dernière présidentielle avaient obtenu 24% et 22% des suffrages. Avec l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour avec 58% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 42% des votes. La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la confiance des administrés de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?