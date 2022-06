En direct

19:28 - Quel résultat aux législatives de Deshaies pour le bloc de gauche ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour il y a deux mois si la présidentielle s'était bornée à Deshaies, le candidat de gauche ayant obtenu 56,71% des suffrages dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,05% et 2,11% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 60,87% à Deshaies pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Deshaies ? Les tendances nationales des dernières heures s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Deshaies au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position lors de la dernière élection à Deshaies avec 56,71% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 16,44%, devant Marine Le Pen à 13,12% et Valérie Pécresse à 2,35%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Deshaies ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Deshaies ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 896 personnes en âge de voter dans la commune, 53,63% étaient restées chez elles. L'abstention était de 55,75% au premier tour. La crainte d'un retour du coronavirus pourrait entre autres éloigner les électeurs de Deshaies des bureaux de vote.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Deshaies en 2017 ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 58,64% des personnes habilitées à voter à Deshaies avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 71,38% pour le second round.