En direct

19:52 - Quel résultat à Distré pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les habitants de Distré avaient donné 12,54% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,79% et 1,36% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 17,69% à Distré pour ces légilsatives.

16:30 - À Distré, des sondages aussi convaincants ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute un écho à Distré au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Distré cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,94% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 29,83%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,54% et Éric Zemmour à 6,9%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Distré ? Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 à Distré. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières sont en mesure de détourner l'attention des électeurs de Distré (49400) du vote. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 298 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,1% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,41% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Distré ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Lors des précédentes législatives, 42,22% des inscrits sur les listes électorales de Distré avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 38,68% pour le second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.