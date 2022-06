Résultat de la législative à Domérat : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Domérat dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Domérat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Domérat. En direct 17:39 - Un député ce soir pour les Insoumis et alliés ? La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 20,51% des suffrages au 1er tour de la législative il y a sept jours à Domérat. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,62%, 2,5%, 2,42% et 5,57% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un point de départ théorique de 27,11% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Domérat. 15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Domérat ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il faut néanmoins tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Domérat. Avec 20,51% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Domérat dimanche 12 juin pour le premier round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec respectivement 20,32% et 17,58% des voix. 13:30 - La participation va-t-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives à Domérat ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 7040 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 27,16% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 25,5% au premier tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? La semaine dernière, 53,1% des inscrits sur les listes électorales de Domérat avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Nouveau tour des élections à Domérat ce 19 juin ! Les résultats finaux des législatives 2022 à Domérat devraient être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 8 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait poindre dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Domérat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Domérat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Jorys Bovet Rassemblement National Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Domérat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Domérat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Domérat Louise Heritier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 20,51% Jorys Bovet (Ballotage) Rassemblement National 19,14% 20,32% Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,02% 17,58% Jean-Jacques Kegelart Les Républicains 11,19% 7,86% Bernard Pozzoli Divers gauche 10,49% 16,21% Samir Triki Divers centre 7,61% 6,58% Axelle de Nicolay Reconquête ! 3,90% 3,27% Jean-Marie Guillaumin Ecologistes 2,65% 2,06% Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche 2,33% 1,75% Philippe Chatel Régionaliste 1,47% 1,43% Christophe Affraix Droite souverainiste 1,10% 1,37% Bernard Lebel Divers extrême gauche 0,91% 0,65% Luc Thomas Régionaliste 0,34% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Domérat Taux de participation 50,86% 46,90% Taux d'abstention 49,14% 53,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 1,24% Nombre de votants 41 180 3 307

Législatives 2022 à Domérat : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 8 907 citoyens de Domérat (03) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des votes au premier tour à Domérat. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 17% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour grâce à 50% des votes face à Marine Le Pen (50%).