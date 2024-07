Résultat des législatives 2024 à Cosne-d'Allier (03430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Cosne-d'Allier : 54,28% au second tour La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une portion importante des électeurs en France. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a réunis le bloc au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,41% des bulletins à Cosne-d'Allier. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 22,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 54,28% à l'époque.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Cosne-d'Allier il y a deux ans ? La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé localement pour ces élections législatives 2024. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle progression à Cosne-d'Allier ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Louise Heritier (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des législatives il y a deux ans à Cosne-d'Allier Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Lors des dernières législatives à Cosne-d'Allier, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 17,47% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 22,83% pour Louise Heritier (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (54,28%). Louise Heritier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Déjà 30,07% pour le RN à Cosne-d'Allier aux élections législatives Jorys Bovet (Rassemblement National) a amassé 30,07% des suffrages à Cosne-d'Allier le 30 juin 2024, pour le premier tour des législatives. Louise Heritier (Nouveau Front populaire) et Romain Lefebvre (Les Républicains) suivaient grâce à, dans l'ordre, 23,41% et 22,06% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Jorys Bovet qui terminait en pôle position dans la 2ème circonscription de l'Allier dans son ensemble, avec cette fois 34,33%, devant Louise Heritier avec 24,06% et Romain Lefebvre avec 19,67%.

19:21 - À Cosne-d'Allier, la participation du premier round dépasse celle des élections européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? À Cosne-d'Allier, le pourcentage de participation au premier round des législatives 2024 a atteint 70,16%, plus important que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 56,51% des personnes en capacité de voter à Cosne-d'Allier avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,92% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Cosne-d'Allier ? L'abstention constitue immanquablement l'une des clés des législatives. Le pourcentage de participation à Cosne-d'Allier s'élevait à 70,16% pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,24% au premier tour. Au deuxième tour, 49,9% des électeurs se sont déplacés. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,86% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,42% au premier tour, c'est-à-dire 1 185 personnes.

17:29 - Cosne-d'Allier : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et la situation socio-économique de Cosne-d'Allier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,89% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec 36,55% de population active et une densité de population de 81 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 323 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,99%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Cosne-d'Allier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 47,67% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.