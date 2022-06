Résultat de la législative à Domérat : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Domérat sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Domérat ? Les indications nationales des dernières heures rejailliront probablement sur les législatives à Domérat dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. La dernière présidentielle, à Domérat cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,59% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 26,01%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,62% et Fabien Roussel à 5,57%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Domérat ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Domérat ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur l'économie mondiale sont de nature à faire gagner le camp de l'abstention à Domérat (03410). En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,16% dans la commune. Le taux d'abstention était de 25,5% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Domérat ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Pendant les dernières élections législatives, 50,49% des personnes en âge de voter à Domérat avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 45,52% au deuxième round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Domérat pour ces législatives Si jamais vous peinez à cerner les 13 candidats au premier tour dans la circonscription de Domérat, restez calme. Les 8 bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Domérat

Les élections législatives 2022 auront lieu à Domérat comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Samir Triki Divers centre Jean-Jacques Kegelart Les Républicains Christophe Affraix Droite souverainiste Axelle de Nicolay Reconquête ! Jean-Marie Guillaumin Ecologistes Bernard Lebel Divers extrême gauche Philippe Chatel Régionaliste Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche Jorys Bovet Rassemblement National Luc Thomas Régionaliste Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bernard Pozzoli Divers gauche Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Domérat : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 8 907 citoyens de Domérat (03) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des votes au premier tour à Domérat. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 17% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour grâce à 50% des votes face à Marine Le Pen (50%).